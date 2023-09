Space X/Starlink: 22 nouveaux satellites en orbite basse

USA/SpaceX: Lancement de 22 microsatellites Starlink à partir de la Floride.

Une fusée Falcon 9 a placé en orbite basse, le 29 septembre 2023, 22 satellites Starlink à partir du complexe de lancement spatial SLC-40 situé à Cap Canaveral en Floride.

Le SLC-40 est un site de lancement relevant de l’US Space Force (forces spatiales des États-Unis)

Starlink est une constellation de satellites offrant une connection internet à partir de l’orbite basse terrestre gérée par la compagnie SpaceX du milliardaire américain d’origine sud-africaine Elon Musk. L’un des produits dérivés de Starlink est Starshield (bouclier des étoiles), spécifiquement destinés aux gouvernements et aux forces armées.

Le poids des satellites de la constellation Starlink varie entre 227 et 1250 kg. Plus de 5100 satellites de cette constellation sont déjà en orbite basse terrestre dont 4192 sont opérationnels. La plupart de ces satellites sont équipés d’antennes radioélectriques (bandes Ku, Ka et E) et certains disposent de transpondeurs Laser et de propulseurs ioniques à effet Hall. La plupart de ces satellites sont en orbite basse terrestre (entre 500 et 951 km d’altitude) mais de nouveaux satellites sont en orbite héliosynchrone (orbite terrestre quasi-polaire légèrement rétrograde dont l’angle entre le plan orbital et la direction du soleil est constant).

Les derniers lancements de satellites Starlink sont en fait des satellites Starshield disposant d’équipements à infrarouge fabriqués par Leidos, une compagnie US basée à Reston en Virginie et spécialisée dans l’aérospatiale, la défense, les technologies de l’information et le biomédical. Leidos a fusionné avec une branche IT du géant Lockheed Martin en 2016 pour créer un des plus grands fournisseurs IT dans le domaine de la défense.