Un Iliouchine Il-76 Candid immatriculé EW-412TH (TZ-98T selon d’autres sources) en Bielorussie s’est écrasé le 23 septembre 2023 près de l’aérodrome de Gao alors qu’il était en phase d’approche. L’avion cargo en provenance de Minsk devait repartir le jour même à Istanbul.

Il y a une décennie, l’administrateur de ce sitz avait pour habitude de courir près de cet aérodrome (qui s’est bien agrandi depuis) avant de continuer jusqu’au pont de Wabaria offert par la Chine…

On évoque beaucoup une nouvelle insurrection armée au Nord du Mali sur fond d’idéologie islamiste. Même si l’irrédentisme des tribus touarègues date du début des années 1960 dès l’indépendance du Mali et du Niger, il semble que les mains des services spéciaux occidentaux soient à la manœuvre cette fois car les communiqués des insurgés affirment combattre l’armée malienne (les FAMA) et les combattants du groupe Wagner.

Notre évaluation de la situation est que cet appareil, en l’occurrence un Il-76 Candid aurait probablement été abattu par un vieux missile sol-air portatif de type FIM-43 Redeye de fabrication US, le même qui a été utilisé par des combattants du CMA pour abattre en date du 09 septembre 2023 un avion d’attaque au sol dérivé du Su-25.

Il est à noter que le FIM-43 Redeye est le prédécesseur du fameux FIM-92 Stinger qu’il a remplacé vers la fin des années 1970.

La possession de ces armes par la rébellion du Nord confirme l’établissement d’une nouvelle chaîne d’approvisionnement en armes via la Libye et le Tchad.

Ce qui change cette fois est que la rébellion du Nord semble avoir fusionné avec des groupes à l’idéologie salafiste affirmé comme l’indiquent les formules et les communiqués plus proches de ceux de Jamaat Nusrat Al-Islam wa Muslimine et d’autres groupes affiliés à l’organisation fantôme d’Al-Qaïda qu’à l’ancienne rébellion irrédentiste. Ce qui confirme la récupération d’un outil géostratégique que l’on croyait usé pour avancer des intérêts menacés au Sahel depuis l’émergence de nouveaux régimes via une série de putschs militaires mettant à mal l’ancienne architecture de domination néocoloniale sur cette région déshéritée du monde.