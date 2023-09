Signe des temps difficiles, les États-Unis redeploient le vecteur aérien de leur force de frappe nucléaire en Grande-Bretagne tandis que la Russie a mis ses plus lourds missiles intercontinentaux en état opérationnel actif. Jamais le monde n’a été aussi proche d’une guerre nucléaire et cependant même cette menace terrible qui fondait le principe même de la dissuasion nucléaire s’est banalisée.

Le déploiement annoncé de deux escadrilles de F-35 en Grande-Bretagne capables de lancer des bombes nucléaires tactiques B-61, unes des fonctions pour lesquelles cet avion de combat de cinquième génération, doté des meilleures technologies embarquées, a été conçu. Officiellement, les États-Unis ont procédé au retrait de leurs armes nucléaires entreposées au Royaume-Uni, un pays disposant également de sa propre force de frappe nucléaire, en 2008. Il est cependant quasiment certain que les États-Unis stockent une quantité non négligeable en termes de puissance par tête dans d’autres pays européens comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie et Türkiye.

De son côté la Russie a placé ses missiles balistiques intercontinentaux lourds RS-28 Sarmat en alerte de combat. Ce système lourd d’un poids de 208 tonnes est déployé dans des silos de lancement fortifiés a une portée de 18 000 km et chaque vecteur emporte quinze têtes nucléaires MIRV (à ré-entrées multiples indépendantes) et il est certain qu’il emporte des têtes hypersoniques aéroglissantes de nouvelles génération. Un seul missile RS-28 Sarmat est en théorie capable de raser l’équivalent d’un pays comme l’Ukraine.

La Doctrine de la Destruction Mutuelle Assurée connue par son acronyme anglais assez pertinent “MAD”* (Mutually Assured Destruction) pourrait soit revenir et dans ce cas de figure empêcher toute dérive suicidaire résultant d’un usage croissant et massif d’armes nucléaire dans le cadre d’une escalade échelonnée ou bien ne plus jamais fonctionner et dans ce dernier cas, la porte est ouverte aux scénarii les plus apocalyptiques jamais écrits sur la guerre nucléaire.

Que doit-on conclure de tout cela à la lumière de l’affrontement relativement contrôlé mais plus poussé que jamais des États-Unis vs Russie en Ukraine, en Syrie, en Afrique et ailleurs ?

Cela veut dirz que le blocage du conflit syrien dès 2018 et la stagnation totale de la guerre en Ukraine dès le mois de mars 2023 en plus des hauts et bas en Afrique, en mer de Chine orientale et dans l’Asie-Pacifique sont en train d’orienter les stratèges des deux camp à appréhender une escalade susceptible de déclencher des frappes nucléaires tactiques et des frappes nucléaires stratégiques. En clair l’Armageddon tant annoncé. Cela signifie aussi que la lutte actuelle est une lutte à mort pour la survie et qu’aucun protagoniste ne peut reculer ou accepter la défaite.

Un des scénario retenus pour les années 2027-2030 est l’utilisation d’avions de combat F-35 “furtifs” US pour lancer des bombes nucléaires tactiques de type B-61 contre des silos fortifiés des Sarmat en Russie occidentale, septentrionale et méridionale. Étant donné que toute attaque ne parvient jamais à anéantie le potentiel ciblé, les Russes pourraient répliquer avec les Sarmat rescapés et utiliser des missiles balistiques intercontinentaux lancés à partir de rampes mobiles (comme le systeme Yars) et ce sera la spirale infernale. Chaque pays nucléaire activera l’un des trois vecteurs de la force de frappe nucléaire (aviation, sous-marins lanceurs d’engins et silos/rampes mobiles) selon les capacités qu’il pourrait sauver du feu adverse-feu nucléaire entendons-nous bien, et cela ne sera pas une mince affaire. Dans ce scénario l’hémisphère nord de l’Eurasie à l’Amérique du Nord sera fortement touché par les destructions et donc affaibli par rapport à d’autres régions du monde. La nature ayant horreur du vide, la nouvelle destruction mutuelle assurée des principales puissances nucléaires offrira des opportunités historiques uniques à d’autres puissances pour se hisser au rang de nouvelles puissances hégémoniques ou pas, car tout dépendra de l’étendue des dégâts et effets de la guerre nucléaire sur le climat, l’agriculture, l’industrie, l’économie et le taux et la qualité de reproduction humaine.

On en est pas encore là, Dieu merci! Cependant certains décideurs semblent assez déterminés et même un peu enthousiastes à y aller. Ce sera un suicide qui accélérera d’un coup un lent processus de déclin.

L’esprit humain est incapable d’éviter son autodestruction. C’est un constat patent. Le pire est qu’une proportion de plus en plus importante de militaires et de scientifiques croient dur comme fer qu’il est non possible de survivre à une guerre thermonucléaire globale mais de la gagner…

* Mad signifie fou en Anglais.