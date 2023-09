Au final, vous avez eu raison sur toute la ligne. Votre sens aiguisé de l’analyse était un outil imparable. En un coup d’œil avisé, vous dégager les lignes, tracez les contours, identifiez les tendances futures et prenez les décisions les plus optimales suivant le contexte et les moyens mis à disposition pour atteindre l’objectif.

Je me rappelle que vous étiez un partisan inconditionnel de M. Churchill pendant la guerre. Vous étiez également admiratif du Maréchal Erwin Rommel et vous avez entretenu un rapport cordial avec le général Omar Bradley. Vous n’aimez pas du tout ni Pierre Laval ni Henry Giroud. Le général De Gaulle ne vous inspirez pas beaucoup et vous êtes resté silencieux durant des années à son sujet.

C’était une autre époque.

Vous avez sauvez une vingtaine de Juifs d’une déportation assurée et une douzaine de français musulmans d’Algérie d’une exécution sommaire inévitable en utilisant un subterfuge subtil face à des brutes assoiffés de sang humain. Vous n’avez jamais évoqué cet épisode. Je ne l’ai su que façon fortuite lorsque un des rescapés a évoqué cet épisode des décennies après.

Vous vous êtes élevé avec force contre le colonialisme. Vous avez été menacé de liquidation physique par un capitaine des parachutistes lorsque vous étiez en mission d’inspection dans un patelin perdu d’Algérie durant les années 50 et cela ne vous a pas dissuadé de menacer de le dénoncer à une hiérarchie qui ne parvenait pas ou ne voulait pas contrôler des mutins devenus fous furieux et s’étant affranchis de toutes les lois, se sont engagés dans une folie meurtrière débridée rappelant les épisodes les plus sombres du roman “Au Cœur des Ténèbres” de Josef Konrad.

Vous étiez droit, d’une probité à toute épreuve, usant et abusant d’un sens de l’humour extrêmement subtil. Vous étiez un diplomate dans l’âme, usant d’un art consommé de l’oblique, de la nuance et de la métaphore.

Vous aviez du mépris et non sans raison pour les socialistes, un ramassis d’hypocrites qui prônaient l’inverse de ce qu’ils professaient. Des bellicistes dans le déni de ce qu’ils sont vraiment. Vous avez toujours dit qu’ils étaient les plus dangereux car les autres sont plus ou moins prévisibles. Homme de juste milieu, vous détestez les extrêmes. Avec un sens de la prospective hors du commun, vous avez prédit que le Sud est l’avenir de l’humanité. Qu’un jour, les gens du Nord fuiront l’esclavage de l’endettement bancaire, lequel n’est qu’une forme moderne d’esclavage, le conformisme bête et la compétition sociale artificielle pour aller se réfugier dans les pays où acquérir son logement ne vous engage pas à vous aliéner et où le rythme de vie est plus adapté à la condition humaine. Vivre sans dettes devrait aller de soi. Votre attaque frontale contre la spéculation foncière et immobilière vous a valu beaucoup d’ennemis acharnés mais vous avez appelez un chat par son nom. Depuis quand on déclare arbitrairement qu’un rocher a plus de valeur subjective qu’un autre roc parmi les dizaines de milliards qui jonchent la planète ?

Vous avez opté pour vivre dans un pays du Sud mais la bassesse humaine étant par ailleurs égale partout, vous aviez eu maille à partir avec des gens qui se sont érigés en dictateurs et ont dilapidé l’idéal de la libération d’un système d’exploitation de l’homme par l’homme cynique et inhumain. Mis à l’index puis à l’écart par la dictature de la pensée unique, vous aviez eu l’extrême lucidité de voir le monde sous un œil nouveau. La bêtise humaine est partout pareille. Ce qui concourt à élever l’homme de sa condition est la coopération et la solidarité transcendant toutes barrières. Non, vous n’étiez pas un globaliste et ne voulez pas d’un gouvernement mondial unique, contrairement à moi qui trouvait cette idée géniale en raison de mon engouement pour la littérature de science-fiction.

Vous auriez eu 100 ans et dix jours aujourd’hui.

Inutile de préciser que vous me manquez beaucoup. À fortiori dans un monde ayant perdu tout repère, où tout est inversé et dont l’avenir, même très proche, n’est plus visible.

Nous sommes toujours entourés par la pire lie de l’humanité. Ce qui change par rapport à votre époque est que cette lie de l’humanité a pris le dessus sur l’humanité et lui dicte ses codes pourris et sa corruption. Peut-être que c’est un nomos caché du cosmos que tout est sujet au déclin et à l’entropie, tout est voué à la destruction mais cela ne nous empêche pas de résister à l’injustice quand elle se manifeste comme une norme universelle.

D’où notre combat. D’arrière ou d’avant garde, peu importe, pourvu que nous puissions nous révolter encore…

Un fils perdu dans les dédales d’un labyrinthe sans fin.