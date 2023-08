Présenté comme un bloc susceptible de constituer un contrepoids politique et économique à l’hégémonie occidentale, le groupe des BRICS (Brésil-Russie-Chine-Afrique du Sud) vient de démontrer lors du XVe Sommet des BRICS à Johannesburg (22-24 août 2023) qu’il envisage moins d’être un quelconque contrepoids au système économique mondial dominant qu’une partie intégrante et agissante de ce système. Les BRICS sont donc moins dans la symétrie opposée et s’inscrivent résolument comme un nouveau groupe à vocation purement économique ne remettant nullement en cause le statu quo issu des Accords de Bretton Woods et de la Conférence de San Francisco à la fin de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).

Cette vocation vient d’être confirmée par l’acceptation de six candidatures parmi les dizaines soumises au groupe depuis quelques mois. Six nouveaux pays membres feront donc partie des BRICS à partir de janvier 2024. Il s’agit de:

1-Royaume d’Arabie Saoudite

2- République Argentine

3- Émirats Arabes Unis

4- République Arabe d’Égypte

5- République fédérale démocratique d’Éthiopie

6- République islamique d’Iran





La dernière expansion du groupe remonte à l’année 2010 quand l’Afrique du Sud fut acceptée sans critères préalables. Ce qui n’est pas être le cas actuellement meme si les critères d’admission des nouveaux membres semblent un peu vagues et manquent singulièrement de transparence.

Outre les changements que ces nouvelles adhésions annoncées par le président sud-africain Cyril Ramaphosa vont apporter à l’acronyme du groupe, la création de blocs à l’intérieur de ce groupe semble inévitable d’autant plus que des divisions sont déjà patentes au sein des membres actuels du groupe. La rivalité sino-indienne, croissante et dépassant le contentieux frontalier, mine déjà les ambitions politiques du groupe. Avec l’admission des six nouveaux membres, dont certains sont minés par des problèmes structurels endémiques sinon instables, toute vocation politique susceptible de constituer un contrepoids ou une alternative à l’hégémonie occidentale est non seulement exclue mais impossible.

Le groupe va ainsi admettre en son sein deux riches pays arabes du Golfe traditionnellement pro-US et pro-occidentaux, deux pays africains fragiles et rivaux, et enfin l’Iran, un pays allié de la Russie et de la Chine mais rival régional de l’Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis.

On aura ainsi la configurable suivante en termes de rapport de rivalité:

Sur le plan stratégique :

Chine vs Inde (contentieux du Ladakh, rivalité technologique, influence sur l’océan indien, utilisation de l’Inde par Washington comme un moyen d’endiguement de la Chine)

Iran vs Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis (rivalité historique, culturelle, confessionnelle, conflits au Levant et au Yémen, influence dans le monde musulman)

Égypte vs Éthiopie (conflit lié à la gestion des eaux du Nil et la construction par l’Éthiopie d’un barrage en amont mettant en péril la sécurité hydrique de l’Égypte, affectée par le stress hydrique, conflit en Érythrée et dans l’Amhara, conflit au Soudan)

Brésil vs Argentine (les deux géants sud-américains sont en rivalité mais la faiblesse structurelle de l’économie argentine, susceptible de s’effondrer à tout moment donne l’avantage au Brésil)

Sur le plan économique, l’Argentine, l’Égypte et l’Éthiopie constitueront le talon d’Achille du groupe car leurs économies demeurent non seulement extrêmement volatiles et dépendantes pour certains d’entre-eux sur l’aide d’autres pays mais semblent menacés par des conflits internes et même externes.

Comme on peut le voir, ce n’est pas pour rien que la Chine veut transformer les BRICS en une sorte de G20 appelé à jouer un rôle purement économique et dans l’absolu pour permettre une meilleure intégration au système économique mondial et non pas se poser en alternative à ce dernier.

Les BRICS dont l’acronyme changera bientôt en G10 (c’est notre conjecture maison car on voit mal un acronyme avec dix lettres) ne seront donc pas l’alternative au système économique mondial très déséquilibré dominé par des élites oligarchiques occidentales mais tenteront de constituer un bloc économique permettant à certains de ses membres à mieux s’intégrer dans le système actuel.

Il est même indubitable que ce groupe sera non seulement affaibli de l’intérieur par l’action de nouveaux groupes agissant pour les intérêts de puissances tierces mais par l’instabilité et la fragilité structurelles de certains pays disposant en apparence de données macroéconomiques assez appréciables mais manipulées (tous les pays du monde le font sans exception aucune).

Une probable implosion des BRICS n’est pas à exclure dans les années à venir.

L’hégémonie du dollar US, une monnaie finie depuis la crise des subprimes de 2008, est un sujet aussi erroné que trompeur. Son abandon au profit d’une monnaie numérique est l’un des objectifs des élites financières à la tête du système économique mondial. L’abandon du dollar en tant que monnaie d’échange dans les transactions internationales est dont une fatalité que la guerre en Ukraine et la militarisation des sanctions contre la Russie et d’autres pays ont accéléré mais il semble évident au vu de la dette colossale des États-Unis (et de leurs alliés) qu’une reconfiguration des relations économiques et financières avec la Chine aboutira sur l’abandon d’une mesure prise par l’administration Nixon en 1973 et l’adoption d’un nouvel étalon avec l’appui des géants du numérique. Il serait dès lors intéressant de voir si la Chine pourrait manœuvrer au sein du groupe pour l’utiliser en tant qu’outil de renforcement de son emprise croissante sur l’économie- monde et contourner la pierre d’achoppement qu’est l’Inde, pays de plus en plus favorisé par Washington pour endiguer et contrer Beijing.

L’empire a donc de nouvelles marges de manœuvres au sein même d’un groupe que certains analystes nous ont présenté comme une possible alternative à l’hégémonie occidentale. Or, hors Occident, les mentalités ne sont pas encore prêtes à un éventuel basculement et demeurent victimes d’une sorte de fascination pour la perpétuation d’un système décrié comme injuste mais qui constitue un modèle vers lequel aspirent les élites du Sud dit global et de puissances comme la Chine et l’Inde.

En conclusion, les BRICS ne sont qu’un groupe économique ayant l’ambition de remplacer le G20 sans remettre en cause l’ordre établi. Son expansion met en exergue des clivages relevant de fractures géostratégiques nettes qu’il faudra dépasser pour assurer la survie de ce groupe. Dans tous les cas, il ne constitue pas moins une alternative qu’un outil que des puissances tenteront d’utiliser pour avancer leur propres politiques respectives ou, pour le cas d’autres pays de moindre envergure, exploiter l’adhésion à des fins de politique intérieure.

La realpolitik est toujours froide et ne concorde jamais avec les idées et les principes révolutionnaires. Or tout pouvoir est pragmatique par essence sauf s’il detient les moyens absolus de sa politique. Ce qui est une occurrence rare et presque impossible.

La révolution attendra.