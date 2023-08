L’avion d’affaires Embraer Legacy 600 est doté de deux Turbofans Rolls-Royce AE3007A1E d’une poussée unitaire de 35,3 kiloNewton. D’un poids à vide de 16 tonnes, il peut emporter de 13 à 17 passagers, atteindre une vitesse de croisière de Mach 0.8 et voler jusqu’à un plafond de 12500 mètres d’altitude. Son autonomie est de 6300 km.

L’Embraer Legacy 600 emporte 8 tonnes de carburant et coûte en moyenne 25 millions de $ US. C’est un excellent aéronef en termes de qualité/prix.

Un aéronef de ce type portant le numéro de série RA-02795 assurant la liaison entre l’aéroport Cheremetyevo de Moscou à l’aéroport de Saint-Petersbourg s’est écrasé près du village de Koujenkinou dans la région de Tver au nord-ouest de Moscou. L’appareil appartient au patron du groupe militaire privé Wagner PMC et l’ensemble de ses occupants, sept passagers et trois membres d’équipage, sont morts dans la destruction de l’appareil.

Rosaviatsya, l’agence fédérale russe de l’aviation civile a confirmé que le nom du patron du groupe Wagner PMC, Evgueni Prigogine, figurait sur la liste des passagers qui devaient embarquer à bord de l’appareil. Le numéro deux de Wagner, Dimitry Utkine, se trouvait également à bord de l’appareil. Ce dernier, héros de la fédération de Russie, détenteur de quatre ordres du Courage et nommé chef perpétuel du groupe Wagner, est donné pour mort dans la destruction de l’Embraer Legacy 600 qui s’est abattu dans la région de Tver.

Dimity Utkine, nom de guerre: Wagner. N°2 du groupe Wagner PMC.

Liste de bord diffusée par Rosaviatsya:



Passagers:



Propoustine Sergueï

Makaryan Evgeniy

Totmine Aleksandr

Chekalov Valeriy

Utkin Dmitriy

Matuseev Nikolay

Prigogine Evgeniy



Équipage:



Levchine Alekseï, commandant de bord

Karimov Roustam, copilote

Raspopova Kristina, personnel navigant



Il semble que le gouvernement russe entretient sciemment l’ambiguïté sur le sort de Prigogine. Cette ambiguïté relève des règles d’un jeu convenu dans le cadre d’une guerre de l’ombre et d’une guerre déclarée dans lesquelles le patron de Wagner est à la fois acteur et cible d’une multitude d’adversaires internes et externes.

Annoncé en Biélorussie après la rébellion du groupe et sa marche avortée sur Moscou, Prigogine est apparu casqué dans une vidéo avec un fusil d’assaut AKM 7.64×39 mm dans un décor désertique qui s’apparente à celui prévalant au Nord du Sahel et plus précisément soit le Nord du Mali ou le Nord du Niger. Des technicals ou véhicules pickup (en général des Toyota) armés de mitrailleuses lourdes sont visibles dand l’arrière plan assez plat. Prigogine y parle de la libération de l’Afrique des “terroristes” et des “autres bandits” sur fond d’une série de coups d’État militaires dans certains pays du Sahel renversant des Chefs d’État perçus par les populations comme inféodés à l’ancienne puissance coloniale, en l’occurrence la France et gardant les privilèges d’un système néocolonial archaïque maintenant ces pays dans la pauvreté et le sous-développement. La plupart des analystes du renseignement savaient que Prigogine était en Russie lors de la diffusion de la vidéo qui voulait faire croire que le patron de Wagner se trouvait au Sahel.

La première question qui se pose dès lors est la suivante: Prigogine a t-il été éliminé ou s’est-il éliminé? Connaissant le personnage et sa propension à brouiller les pistes, à la diversion et aux PsyOps, rien n’est à exclure.

Une chose est certaine : Wagner s’est fait beaucoup d’ennemis à l’intérieur et à l’extérieur de la Russie. Outre les services spéciaux de l’ensemble des pays de l’OTAN et ceux de l’Ukraine et d’autres pays proches de l’influence de Washington, Prigogine avait des ennemis au sein des services de renseignement et de l’état-major russes ainsi ceux des pays de la CEI (Communauté des États Indépendants, issus de l’ex-Union soviétique).

À ce stade, nous ne pouvons rien avancer. La prudence s’impose d’autant plus que la rébellion de Wagner en juin 2023 n’est toujours pas clairement expliquée et demeure l’objet de nombreuses controverses dont celles indiquant une PsyOp ne sont pas les moindres. On se rappelle également des fameuses exécutions de défecteurs du groupe à coups de massue, exécutions qui se sont révélées fausses et mises en scènes comme le furent les fameuses exécutions spectaculaires chorégraphiées et filmées en 4K de Daech (organisation de l’État islamique en Irak et au Lecant) par des studios et des cabinets de communication ocvidentaux sous-traitant pour la communauté du renseignement des 18 Yeux. C’est de bonne guerre. Désinformation, opérations de guerre psychologique et ruses de guerre. Rien de nouveau dans cette guerre hybride mondiale.

Quartier général du Groupe Wagner à Saint-Petersbourg dans la nuit du 23 août 2023. La mise en scène est évidente.

La seconde question est relative à la survie du groupe Wagner après la disparition de son leadership? Cette question se pose depuis la fin du mois de juin 2023 et la migration du groupe en Biélorussie car on arrivait pas à cerner de façon précise les liens et surtout la perception de l’État fédéral russe vis à vis du groupe Wagner même si des soupçons de collusion demeurent assez forts. L’histoire de la Russie est assez édifiante sur la solidité relativement précaire des alliances et des mésalliances autour du pouvoir.

En raison de l’expérience acquise sur le terrain et de son rôle en tant qu’outil de la Gibridnaya Voïna de nouvelle génération (une version un peu différents de la guerre hybride occidentale et chinoise), le groupe Wagner n’est pas prêt à disparaître même si l’ensemble de son leadership est décimé. Le projet du gouvernement russe visant à intégrer les combattants Wagner au sein du Ministère de la défense sur contrat était un signe précurseur sur le débat interne autour de ce groupe devenu, par la force des armes, l’armée privée la plus aguerrie de la planète, devançant de loin les dizaines d’autres armées privées occidentales combattant aux côtés (et souvent sous couvert) des forces ukrainiennes dans la guerre en cours en Ukraine.

Ultime coup de théâtre ou ultime révérence de Prigogine ? Dans les deux cas de figure, de nouveaux rebondissements ne sont pas du tout à exclure, d’autant plus que la guerre en Ukraine, simple front restreint de haute intensité d’une guerre mondiale hybride en phase active+ depuis 2020 continuera jusqu’aux années 2030-2035.