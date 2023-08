L’agence officielle nord-coréenne KCNA a diffusé le 14 août 2023 quelques images de la visite d’inspection que le leader Kim Jong-Un a effectué au sein de certaines unités de production de roquettes MLRS, de véhicules blindés de combat d’infanterie et de missiles tactiques. Sur l’une de ces photographies d’une exceptionnelle qualité, on y voit Kim Jong-Un pilotant lui même un engin blindé à roues:

Dans une autre photographie, Kim Jong-Un inspecte une usine de production de MLRS.

Durant cette visite, Kim Jong-Un a appelé le complexe militaro-industriel à renforcer de façon radicale sa production de missiles tactiques, de projectiles, de plateformes mobiles et d’engins blindés.

Plusieurs analystes ont lié cette visite et cette exhortation à booster la production militaire du complexe militaro-industriel aux prochains exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud mais surtout à la récente visite historique du ministre russe de la Défense à Pyongyang. Certains observateurs soupçonnant la Russie d’avoir passé d’importantes commandes de munitions et de pièces de rechange auprès de la Corée du Nord estiment que l’augmentation des capacités de production militaire de la Corée du Nord vise à satisfaire la demande russe dans un contexte de conflit de haute intensité absorbant une immense quantité de munitions de toutes sortes.

Le complexe militaro-industriel nord-coréen est largement auto-suffisant. Il a été conçu dans l’optique d’une guerre où des dizaines de millions de munitions devaient être consommées très rapidement dès la premiere semaine d’un éventuel conflit similaire à celui ayant ravagé la péninsule coréenne de 1950 à 1953.

La Corée du Nord pourrait bénéficier de la guerre en Ukraine en modernisant son aviation de combat, la branche la moins développée des forces armées nord-coréennes. Des spéculations émanant de divers analystes estiment qu’il s’était possible que la Russie paie les munitions et les systèmes d’armes nord-coréens par des livraisons de kits de modernisation pour les Mig-23 nord-coréens au format ML/MLD ou encore les Mig-29 fabriqués localement au format SMT. Cependant, il est fort probable dans ce cas de figure que Pyongyang exige des livraison d’avions de combat comme le Sukhoï Su-35 (en cours de livraison â l’Iran) et de ce fait, pouvoir maximaliser l’effet de ses nouveaux missiles Air-Air en cas de confrontation contre les F-15, F-16 et F-35 des forces aériennes de la Corée du Sud, du Japon et des États-Unis.