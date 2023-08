Des canons antiaériens ont été installés le 12 août 2023 sur le toit de certains édifices gouvernementaux à Baghdad, en Irak. Il s’agit de variants chinois du système soviétique sur roues bitube ZU-23-2 (Zenitznaya Ustanovka calibre 23 mm double canon) à camouflage désertique.

Les autorités n’ont pas communiqué sur les raisons de ce déploiement de DCA sur le toit d’immeubles dans la capitale irakienne. Ces scènes rappellent le déploiement de DCA, principalement des systèmes Pantsir S-1, sur le toit d’édifices officiels comme le Ministère de la Défense à Moscou, en Russie, après la multiplication des attaques de drones ukrainiens visant des villes de Russie occidentale dont Moscou.

Certains observateurs conjecturent que ce déploiement de canons antiaériens en pleine ville serait une réaction directe à l’imminence d’une attaque au moyen de drones kamikazes visant certains édifices officiels.

Le succès des drones kamikazes yéménites et ukrainiennes à atteindre en profondeur des cibles en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et en Russie, est en train de bouleverser la manière dont est pensée la défense aérienne postmoderne face à des engins volants à vélocité lente et évoluant à faible altitude.

L’efficience et le succès des drones kamikazes iraniens Shahed-136 dans le conflit ukrainien où ils ont été rebaptisés Geran-2 et la production de nouveaux drones kamikazes à bas coût impossibles à intercepter autrement qu’en visuel ont également remis en avant les DCA conventionnelles de faible portée que les armées modernes ont quelque peu abandonné pour des systèmes plus complexes.