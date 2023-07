Instagram Threads, la nouvelle application de Meta destinée à rivaliser avec l’application de micro-blogging Twitter, fait déjà l’objet d’un piratage de grande ampleur au point où un clone de cette application est devenue numéro 1 sur la liste des téléchargements d’applications numériques dans certains pays d’Europe occidentale.

Au-delà de la petite guerre d’images un peu surfaite entre Marc Zuckerberg et Elon Musk, il apparaît évident que la plupart des codes sources des applications phares de la formidable machine à collecter les données de la communauté du renseignement US sont compromis et font l’objet de modifications par des parties tierces.

Le rachat mouvementé de Twitter par Elon Musk en 2022 pour 44 milliards USD avait démontré qu’en apparence, deux ailes de l’État profond US sont en conflit ouvert, à moins qu’il ne s’agisse d’un simulacre, assez fréquent pour un pays en guerre permanente depuis 1941 et dont les stratèges suivent Sun Tzu dans le texte:[兵者詭道也] “Tout l’art de la guerre repose sur la duperie”.

Twitter fait face à des difficultés après une série de décisions prises par Elon Musk qui risquent d’aliéner une partie de ses utilisateurs et les annonceurs. Cette opportunité a été exploitée par la concurrence qui y voit une fenêtre idéale voire une brèche unique pour lancer des applications rivales. Avec peu de succès jusqu’ici puisque Blue Sky, une application rivale lancée par l’ancien co-fondateur de Twitter Jack Dorsey n’a eu qu’un accueil assez mitigé avec près de 270 000 utilisateurs.

Une autre application rivale de Twitter, Mastodon, fait beaucoup mieux puisqu’elle comptabilise un peu près de deux millions d’utilisateurs actifs par mois mais demeure loin de l’engouement pour Threads, lequel repose sur la gigantesque base utilisateurs de la plateforme d’Instagram et par conséquent sur ses immenses potentialités marketing pour les annonceurs.

De fausses versions de Threads sont déjà sur le net dont la plus téléchargée demeure celle conçue par SocialKit Ltd, une startup écran basée à Tel-Aviv en Israël connue pour ses liens avec le complexe du renseignement électronique et cybernétique israélien. Cette version sert de fer de lance pour la prolifération de malwares et d’hameçonnage. Elle été découverte par la firme de cyber sécurité Mysk, provoquant la suppression de cette version par Apple mais il semble que d’autres versions soient encore en circulation, notamment en modules APK téléchargeables de certains stores Android.

Cela nous rappelle que le champ des applications IOS et Android, les deux plateformes mobiles les plus utilisés dans le monde constituent à la fois un véritable champ de conflictualité et un enjeu majeur du renseignement.