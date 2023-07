La Syrie, l’Iran et la Russie coordonnent leurs efforts pour que Washington dégage le plancher en Syrie où les États-Unis déploient des effectifs estimés à 900 militaires.

Les trois derniers incidents en moins d’une semaine ayant impliqué des drones MQ-9 Reaper US et des chasseurs Su-35 des forces aérospatiales russes stationnés sur la base Bassel Al-Assad/Hmeimim ont amené des officiels du Pentagone à considérer des options militaires contre les forces russes déployées en Syrie.

Paradoxalement, c’est en Syrie et non en Ukraine où le risque d’une confrontation aérienne directe sans proxy entre les États-Unis et la Russie risque de se produire.

Le gouvernement syrien ne cesse réitérer son opposition totale à toute présence militaire US au Nord et dans l’Est de la Syrie qu’il considère comme illégale au regard du Droit international et de la Charte des Nations Unies.

L’Iran rejette toute présence militaire US en Syrie et en Irak et poursuit une politique assez agressive visant à l’expulsion des forces US de ces deux pays tout en cherchant une forme d’interdiction maritime au Golfe persique, notamment près du détroit d’Hormuz. Damas et Téhéran accusent nommément Washington de contrebande illégale de pétrole via les zones à prédominance kurde au nord de la Syrie et de l’Irak ainsi que dans le golfe persique et la mer d’Oman avec le concours d’organisations transnationales relevant de la criminalité organisée et de sociétés d’assurances basées à Londres.

Washington et ses alliés maintiennent un dispositif militaire en Irak, en Jordanie et dans le nord de la Syrie où ils soutiennent des groupes armés séparatistes kurdes et des enclaves libres gérées par des rebelles et des contrebandiers syriens. Les forces turques font partie de ce dispositif bien qu’Ankara poursuit ses propres intérêts stratégiques dans ce qu’elle considère un peu plus que son arrière-cour sur fond de revendications territoriales remontant au début du 20e siècle avec le partage de la région consécutif aux Accords de Sykes-Picot.

En février 2018 eut lieu la première confrontation armée entre forces US et une alliance hétéroclite de mercenaires Wagner, de paramilitaires syriens et irakiens en Syrie. Les forces US ont eu le soutien d’avions de combat et de drones dépêchés du nord de l’Irak, de Jordanie, du Qatar et du Bahreïn. L’affrontement fut extrêmement violent et meurtrier mais aucun bilan ne fut publié ni d’un côté ni de l’autre. Le Président US à cette époque, Donald Trump y fit publiquement allusion en évoquant “tous ces gens morts des deux côtés” suscitant des interrogations. Des sites proches du complexe militaro-industriel revendiquent une “victoire éclatante” dans le style des propagande de guerre des puissances belligérantes lors de la Seconde guerre mondiale. Le groupe Wagner et Moscou n’ont jamais évoqué cette confrontation.

Une escalade militaire entre les États-Unis et la Russie en Syrie pourrait avoir lieu dans les airs cette fois-ci. Une possible riposte iranienne sera alors inévitable et elle sera effectuée par des moyens balistiques d’une redoutable précision.

Au risque de nous répéter depuis des années, le conflit en Ukraine n’est qu’un front parmi les innombrable fronts d’une guerre mondiale hybride commencé en 1991 et ayant culminé en 2010-2015 avec l’échec des révolutions colorées de type II. Cet échec à provoqué un changement de stratégie et la mise en œuvre de campagnes d’opérations de guerre psychologique à l’échelle globale dont l’exemple le plus frappant fut la manipulation C19 avant la réactivation du brasier ukrainien. L’échec au Moyen-Orient porta la guerre sur les marches occidentales de la Russie alors que le plan initial était la chute de la Syrie puis de l’Iran en prélude à un démembrement de la Russie à partir de son flanc Sud (Asie centrale musulmane) et une fois ces formidables verrous sautés, les efforts de l’empire se focaliseront sur la Chine.

Dans les faits, la guerre en Ukraine est passé du statut gelé à celui d’une guerre statique et stagnante tandis que l’Iran est devenu l’un des premiers fournisseurs de drones et de munitions à la Russie en échange d’un partage de technologies militaires qui est en train de transformer l’Iran en puissance balistique de premier ordre.

La Chine joue à un niveau plus élevé en prenant pour cible le système complexe d’extraction économique et financière de l’empire tout en se repositionant en Eurasie après le vide laissé par les multinationales occidentales dans un pays où la demande y est bien plus élevée qu’en Europe occidentale.

C’est dans ce contexte qu’une éventuelle confrontation directe entre les États-Unis et la Russie en Syrie risque de déboucher sur d’autres surprises stratégiques comme celles à laquelle on assiste depuis 2021.

C’est donc un jeu à sommes non nulles à trois bandes où tout est possible et où la prospective s’avère incapable d’en prévoir les conséquences exactes. On est face à une structuration ternaire d’un conflit multidimensionnel dépassant de loin le seul aspect militaire où le front limité d’Ukraine. Une stagnation du conflit vaut mieux qu’une dynamique folle dont nul ne peut prédire l’issue et par dessus tout l’impact sur le devenir du monde.

Photographie d’illustration: un char léger MX-10RC abandonné en Ukraine.