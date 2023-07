La guerre en Ukraine serait le premier annonçant le glas du combattant humain et la nécessité de son remplacement par des systèmes d’armes automates. Cette tendance est inevitable vu le déclin des capacités humaines à mener des opérations de combat. La période transitoire verra un usage de plus en plus fréquent de mercenaires que les États-nation intégreront à leurs forces armées suivant quelques aménagements juridiques comme cela est le cas pour certains pays.

La désindustrialisation de l’Europe continuera et la guerre en Ukraine achèvera de désarmer l’ensemble du continent le rendant vulnérable à l’assaut d’une compagnie de mercenaires venant de la périphérie ou d’autres continents. Les flux migratoires irréguliers venant de l’Est et du Sud sont composés pour le moment de réfugiés et de civils désarmés fascinés par un modèle chimérique idéalisée par la propagande des médias dominants et une certaine mentalité néocoloniale. Que ces flux soient remplacés par des hommes armés et ce sera une autre affaire dans une Europe ayant épuisé quasiment toutes ses réserves de munitions en tentant de faire perdurer une guerre d’usure contre la Russie pour le compte des États-Unis.

L’impasse totale du système politique US n’a pas conduit à une remise en cause d’un système non viable. La mise en place d’éléments médiocres au devant de la scène par un État profond totalement hors de contrôle laisse supposer que l’administration américaine actuelle sera probablement comptée parmi les dernières avant un changement du système actuel ou sa disparition au profit d’un autre dont les prémisses pourraient ressembler à celle d’une autocratie tropicale caricaturale.

C’est là une opportunité historique unique pour des pays comme la Chine, l’Inde et d’autres pays du Sud dit global, lesquels ne peuvent qu’attendre un certain seuil de pourrissement d’une situation géostratégique qui leur est de plus en plus favorable pour s’affirmer sur le nouvel échiquier international en recomposition.

En criant un peu trop fort au loup d’une invasion en Europe, les partis populistes européens vont probablement assister à un véritable naufrage de l’Europe, duquel elle ne pourra plus se relever avant longtemps.

Voilà où mène le manque d’imagination au pouvoir et la cupidité de coteries arrogantes et jusque boutiste croyant dur comme fer représenter l’élite de l’humanité.

Karma? Probablement. Mais ce débat est dépassé. Le bateau coule. C’est bien à un second naufrage du Titanic auquel le monde assiste aujourd’hui tout en surveillant les taux d’intérêt des banques, le cours des actions mobilières en bourse et l’évolution des cryptomonnaies.

Cela n’empêche pas l’orchestre d’entretenir les populations ni les nantis de s’enrichir davantage.

Le monde qui s’annonce ne sera pas cohérent et sera totalement irrationnel car l’ex-Empire qui se lézarde de toutes parts ne veut plus admettre ni son déclin ni sa chute au milieu de toutes ses sommes astronomiques de monnaies fiduciaires fiat.