En dépit de son bon classement 2023 par le site Global Fire Power, l’armée russe souffre indubitablement de lacunes assez graves révélées par le conflit en cours en Ukraine.

Où sont passés les satellites russes?

Une des grandes surprises de la guerre en Ukraine est le manque manifeste d’efficacité de la constellation de satellites militaires Roskosmos russes en orbite. À cet égard, la Russie semble avoir mené une guerre comme un pays totalement dépourvu de satellites alors que c’est une puissance spatiale ancienne ayant envoyé des centaines d’objets dans l’espace. À moins que les satellites Roskosmos aient tous été désactivés par une arme orbitale déguisée sous l’apparence d’un projet similaire à Starlink, ce qui est peu probable en l’occurrence, il semble que les capacités des satellites russes Roskosmos ont été délibérément surévalués. Outre ces quelques considérations, le parc pourrait avoir souffert d’une négligence due à des contraintes budgétaires et bureaucratiques en plus de la mauvaise gestion. La Russie tente depuis quelques mois à rectifier le tir en lançant successivement une nouvelle génération de satellites militaires en orbite.

Une chaîne de commandement rouillée et lente à la détente

Le processus de prise de décision au sein de la chaîne de commandement des forces armées russes demeure compliqué et donc générant une lenteur rendant obsolète sur le terrain toute décision prise en amont sur la base des informations collectées en aval . Cet archaïsme de la chaîne de commandement militaire explique l’inefficacité au combat de nombreuses unités même si le personnel militaire se montre assez combatif et ingénieux. Lors du conflit ukrainien, il est arrivé que des Chefs d’unité obtiennent des avancées sur le terrain mais devaient s’arrêter pour attendre des ordres qui mettaient une éternité à leur parvenir. Entretemps la situation tactique changeait et l’ordre attendu n’était plus pertinent et même obsolète.

Cette lenteur et l’inertie de la chaîne de commandement se retrouvent au sein des forces armées ukrainiennes même après une remise à niveau aux standards OTAN de l’état-major et des circuits de communication interarmes.

Le flux d’information circule mal entre l’amont et l’aval et est souvent bloqué par des officiers qui ne veulent aucune remontée négative. Ce blocage a amené les Chefs du groupe privé Wagner à se mutiner pour que leurs doléances arrivent au Kremlin.

Absence d’armes de précision

L’absence remarquée d’armes de haute précision au sein de l’armée russe complique les missions de bombardement et de contre-batterie de l’aviation et de l’artillerie russes.

En ce qui concerne l’artillerie, la supériorité des canons longs de calibre 155mm en possession des pays OTAN sur les canons de calibre 152mm en dotation au sein de l’armée russe n’est plus à prouver en termes de portée et de précision de tir. Pour pallier à ces lacunes, les Russes emploient massivement les lances-roquettes multitubes dans des missions de contre-batterie. Les effets d’un déluge de roquettes sont impressionnants et même terrifiants pour l’adversaire mais la dispersion des roquettes et l’absence de dispositif de guidage sont des facteurs à atténuer de manière significative leur efficacité à neutraliser la menace.

De plus, la présence de plus en plus marquée de radars de contre-batterie US AN/TPQ36 complique davantage les efforts russes en la matière même si ces installations bien camouflées en général demeurent vulnérables aux drones d’attaque et aux drones kamikazes.

L’artillerie russe est redoutable mais le résultat d’une absence d’armes de haute précision est sans appel: un ou deux obus de canon Caesar ou M777 de calibre 155 mm bien ajustés peuvent neutraliser un poste de commandement tandis qu’il en faudra une dizaine d’obus 152 mm pour atteindre un poste de commandement adverse.

Face à cette situation, les Russes ont eu recours à une solution longtemps ignorée puis méprisée par l’état-major conservateur des armées russes: le drone kamikaze. Et en effet, les drones kamikazes Lancet sont désormais utilisés par l’armée russe principalement dans des missions de contre-batterie. C’est d’ailleurs la seule arme à avoir neutralisé les batteries adverses et marqué un score contre les canons Caesar, M-777, M-101, PzH-2000, M-109, Archer, ShKH Zuzana, AHS Krab et d’autres.

Absence d’un système de communication et de gestion du champ de bataille

L’absence d’une interaction rapide au sein des unités et entre les unités en raison de l’absence d’un système sécurisé de communication au sein des forces armées russes a été bien mis en évidence lors des premières phases de la reprise du conflit ukrainien en mars 2022. Ce qui est plus étonnant est l’absence d’un système de gestion en temps réel du champ de bataille d’où la lenteur et l’inertie de la chaîne de commandement -prioritairement verticale, ce qui laisse très peu de chance aux interactions horizontale ou à une quelconque initiative sur le terrain. À l’opposé, en face, le déploiement d’un système digital de gestion en temps réel du champ de bataille permettait de savoir avec peu de temps de latence la position exacte et la nature de l’objet déployé sur le terrain.

Le retour à la guerre des tranchées

Plus d’un siècle après la terrible premiere guerre mondiale, laquelle fut bien plus horrible et sanglante que la seconde guerre mondiale (mais là est un autre débat), le retour à la guerre des tranchées lors du conflit ukrainien souligne l’impossibilité des deux belligérants à acquérir des gains territoriaux en dépit de très lourdes pertes en hommes et en matériel. La guerre des tranchées est une forme de guerre statique meurtrière où l’artillerie prédomine. On notera le rôle de second plan de l’aviation d’attaque au sol, bridée par la présence massive de systèmes de défense anti-aérienne de courte, moyenne et longue portée. L’aviation russe n’a pas su exploiter sa situation de supériorité aérienne au début de la phase I en raison de la prééminence d’officiers supérieurs des forces terrestres qui ne croient pas qu’une guerre puisse être gagnée exclusivement par l’arme aérienne comme l’ont voulu croire quelques stratèges US lors de la seconde guerre du Golfe de janvier-février 1991. L’utilisation timorée de l’aviation de combat russe en Ukraine a permis à l’OTAN d’y établie un dispositif de défense aérienne assez performant contre les aéronefs (mais pas contre les missiles) d’où l’extrême réserve russe en matière d’emploi d’avions de combat polyvalents en Ukraine.

Conclusion

Il faut toujours se méfier des classements. La meilleure armée du monde peut tout perdre au moment de passer à l’action. La plus puissante machine militaire de tous les temps s’est perdue en Afghanistan. L’armée russe reste une des meilleures armées du monde mais le conflit ukrainien a permis de mettre en évidence des problèmes et de graves lacunes anciennes remontant aux années 30 et probablement à l’époque tsariste. Les pertes en vies humaines semblent de moindre importance par rapport à l’approche occidentale (et cela est aussi valable pour l’Ukraine dont les forces armées tolèrent des pertes inimaginables il y a à peine cinq ans). L’impossibilité de mettre en œuvre des systèmes de commandement et de communication cryptés, indépendants de toutes plateformes matérielles et invulnérables au piratage semblent avoir convaincu les russes de revenir aux méthodes anciennes. Il y a aussi les lourdeurs bureaucratiques et leurs corollaires que sont la corruption et les faux rapports. Cela est patent concernant les satellites Roskosmos. Le conservatisme inhérent à toute armée régulière a provoqué le rejet de certains concepts nouveaux comme le développement des drones ou l’adaptation de drones commerciaux au combat. L’armée russe est en guerre et donc dans une phase empirique. C’est dans la guerre que se forgent l’experience du combat qu’aucune académie militaire ne peut dispenser. Le conflit ukrainien est d’ailleurs un immense terrain de manœuvre et d’essai pour tous les protagonistes. Ce conflit va durer longtemps et l’armée russe devra s’y adapter par la force des choses car en face la transformation de l’armée ukrainienne en un conglomérat de forces polonaises et roumaines au standard OTAN sous commandement américain et britannique n’est qu’une question de temps. La progression de l’armée britannique dans le classement 2023 de Global Fire Power est loin d’être un hasard.

Photographie d’illustration: un missile de croisière Stormshadow abattu à l’intérieur de la Russie.