Dans le domaine assez étrange et non moins fascinant de l’esthétique de la guerre, les carcasses des véhicules blindés de combat d’infanterie Bradley M2 dans les plaines d’Ukraine semblent évoquer une histoire alternative qui aurait pu avoir lieu durant les années 1980-1985 mais qui n’a jamais eu lieu: une guerre sur le sol européen entre les États-Unis d’Amérique et l’ex-Union Soviétique.

Uchronie mise de côté, le Bradley M2A2, un véhicule d’un poids de 25 tonnes, semble très mal adapté à des conditions de combat où prédominent l’artillerie, l’arme de premier choix dans cet épouvantable conflit ukrainien. C’est le cas de tous les autres véhicules blindés actuellement opérationnels. À l’artillerie s’ajoute les missiles antichar, une menace redoutable.

En l’absence d’un CAS (Close Air Support) ou soutien aérien au sol et de supériorité aérienne, la durée de vie d’un véhicule blindé de combat d’infanterie ne dépasse guère quelques minutes dans l’offensive.

Il est assez étonnant de constater la persistance de ce que l’on pourrait qualifier de pensée magique résiduelle chez certains officiers ukrainiens qui croient que la simple utilisation d’un système d’arme non soviétique confère systématiquement à l’utilisateur une sorte d’invincibilité. C’est même une sorte d’auto-catharsis rappelant les amulettes d’invincibilité que portaient les redoutables guerriers du Mahdi partant bravement à l’assaut des mitrailleuses Maxim des forces britanniques de Kitchener au Soudan à la fin du 19e siècle.

En réalité, les WunderWaffen ou armes miracles n’existent plus depuis la Seconde guerre mondiale. Le retour à la terrible guerre des tranchées au 21e siècle est une dure leçon de réalisme pour l’ensemble des protagonistes d’un conflit consommant des dizaines de milliers de tonnes de métal par mois.