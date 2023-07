Le groupe Wagner a mené une opération spéciale en Centrafrique visant à évacuer des techniciens chinois travaillant dans une mine près du village de Dimbi, pris pour cible par des groupes armés.

Une unité du groupe privé Wagner stationnée en République Centrafricaine a utilisé des moyens aériens pour venir en aide aux expatriés chinois qui faisaient face à des opérations hostiles par proxy visant à nuire aux intérêts chinois en Afrique.

L’intervention de Wagner dans ce cas de figure précis met fin à des années d’activisme armé antichinois impuni en Afrique, mené souvent par des groupes armés pas ou peu connus et aux allégeances incertaines. Certains groupes armés ayant kidnappé ou assassiné des techniciens chinois dans un certain nombre de pays africains semblent avoir été créés que pour mener ce type de missions relevant que la guerre géo-économique et de la rivalité économique entre les grandes puissances dans ce continent fort prometteur qu’est l’Afrique du 21e siècle.

Le sort du groupe Wagner en Centrafrique paraissait incertain après mutinerie du 23 au 24 juin 2023 dans le Sud de la Russie mais hormis 300 membres du groupe qui auraient refusé de signer des contrats avec le Ministère russe de la défense, le reste du contingent déployé reste et continuera ses missions en Centrafrique.

Grand angle: Wagner pourrait être amené à jouer un rôle de plus en plus important dans la protection des intérêts économiques chinois en Afrique dans le cadre de la rivalité géostratégique en cours dont fait l’objet le continent entre d’une part les anciennes puissances coloniales et les États-Unis, et, d’autre part, la Chine.