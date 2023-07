Un autre monde est-il possible?

Ce que l’on sait du moins est qu’un monde meilleur n’a jamais été et ne sera jamais possible. À chaque période de l’histoire connue et même inconnue, il y a eu deux temps passés : un temps de gloire mythique entretenu par l’historiographie d’un pouvoir politique ancré dans un présent sans fin, et un autre temps de splendeurs bien réel mais éphémère dont l’historie n’a retenu que quelques petits fragments épars.

Notre période arbitrairement convenue par la subjectivité des historiens n’est pas sans évoquer certaines réminiscences lointaines se rapportant aux cataclysmes de Théra et à l’invasion des peuples de la mer mettant brutalement fin à l’âge du Bronze vers 1200 avant Jésus-Christ. Elle rappelle également aussi bien les dernières convulsions de l’empire romain d’Occident au 5e siècle de l’ère chrétienne que les polémiques stériles et surréalistes à la veille de la prise de Constantinople en 1453 ou encore l’effondrement de la Chine de la dynastie Qing (1912).

Tout a un début et une fin. Le soleil se couche sur l’une des pires, sinon la pire bureaucratie prédatrice qui n’aient jamais existé.

La mondialisation n’a jamais existé. Ce fut une forme de globalisation d’une bureaucratie prédatrice financières enfermant les populations derrière des frontières militarisées accessibles aux techniques d’extraction à niches complexes par des oligarchies créant du profit et de la valeur à partir du néant.

Les individus et les groupes d’individus ne comptent plus. Ce sont juste des ressources jetables et périssables de toute façon. L’eau de l’Hadès continuera de couler mais cette eau ne sera jamais la même pour les âmes qui la traversent. Nous ne sommes rien.

Cette digression dans un site traitant de stratégie change de l’analyse et révèle nos états d’âme d’observateurs ayant encaissés d’immenses préjudices personnels, professionnels, physiques et moraux dans cette guerre hybride mondiale à laquelle nous avons été condamnés par un décret du ciel.