Le Pérou est l’un des premiers pays au monde à déclarer l’état d’urgence sanitaire pour 90 jours suite à une hausse inexpliquée de cas du syndrome de Guillain-Barré dans ce pays andin.

Le syndrome de Guillain-Barré est une affection neurologique auto-immune s’attaquant au système nerveux périphérique. Il se caractérise par une faiblesse des membres et une paralysie ascendante. Les causes de ce syndrome auto-immune sont toujours inconnues. Il n’existe aucun traitement à cette maladie.

Le ministère péruvien de la santé a rapporté près de 200 cas durant les deux derniers mois mais des voix critiques soulignent que le gouvernement semble avoir pris la mesure du danger suite à un lien non prouvé entre la vaccination anti-C19 de douze millions de péruviens et une hausse exponentielle de maladies auto-immunes diverses, d’inflammations chroniques et d’attaques vasculaires cérébrales chez des segments assez jeunes de la population. Ce sujet demeure tabou et les médias locaux s’autocensurent sur le sujet.

La hausse de cas de personnes affectées par le syndrome de Guillain-Barré au Pérou n’est pas unique ou isolé. Dans pratiquement la totalité des pays au monde, l’occurrence de cas de maladies auto-immunes et de perturbations cardiovasculaires est en hausse exponentielle. Cette hausse est souvent passée sous silence. Toute tentative visant à corréler cette hausse de cas de maladies auto-immunes aux vaccins à ARN messager expérimentaux administrés aux populations lors de l’épisode lamentable du C19 est systématiquement considérée comme subversive et forcément conspirationniste.

Outre les perturbations induites sur l’immunité humaine, il semble que certains effets secondaires non rapportés de certains vaccins à ARN messager incluent la survenue de mini-thromboses et de thromboses, une faiblesse ou un état de fatigue chronique (plus ou moins reconnu par la littérature médicale convenue) et une occurrence de plus en plus élevée de morts subites que personne ne veut lier à une quelconque causalité avec ce qui c’est passé en 2020.

La déclaration de l’état d’urgence au Pérou en raison d’une hausse de cas d’une maladie auto-immune rare annonce les prémisses d’autres urgences sanitaires post-C19, notamment dans les pays ayant fait montre d’un zèle bureaucratique excessif à acquérir, à “écouler” et à utiliser les stocks de vaccins anti-C19 sur leurs populations.

Contrairement aux rapports et statistiques optimistes non dénués de triomphalisme rappelant le positivisme scientifique béat du 19e siècle, la santé humaine ne cesse de décliner en dépit d’une augmentation de l’espérance de vie et d’une diminution de la mortalité générale. Ce déclin entamé par une série de facteurs complexes multiples pourrait être accéléré avec l’adjonction de technologies thérapeutiques expérimentales dont le champ d’application, l’immunité humaine, est loin d’être totalement maîtrisée.