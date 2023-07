Le gouvernement turc vient d’annoncer la “neutralisation” de deux membres importants du PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê) ou Parti des Travailleurs du Kurdistan dans le nord de l’Irak dans une opération militaire non annoncée au préalable.

Selon des informations assez crédibles émanant de Türkiye, l’un des deux cadees du PKK éliminés serait Ferid Yuksel, responsable des communications dans la région du Grand Zab en Irak septentrional. Le Grand Zab est un affluent du Tigre qui prend sa source en Türkiye où la construction d’un barrage hydroélectrique, celui de Bekhme, dans le Kurdistan irakien, est en arrêt.

Comme en Afghanistan et en Iran, le contrôle des ressources hydriques et leur rareté constituent de plus en plus uns des éléments sur lesquels se fonde l’interventionnisme militaire turc en Irak et Syrie accessoirement à la lutte traditionnelle contre l’irrédentisme kurde et à une volonté nouvelle de se réserver une zone d’influence dans d’anciennes provinces ottomanes adjacentes à l’Anatolie méridionale.