Ce n’était qu’une question de temps: la guerre en Ukraine est non seulement un terrain d’essais grandeur nature et dans des conditions de conflit de haute intensité des systèmes d’armes de l’OTAN mais elle bénéficie de plus en plus aux industries de défenses de pays tiers et pas uniquement ceux des pays cobelligérants.

La fourniture effrénée de pays de l’OTAN de certains systèmes d’armes à l’Ukraine est en train de modifier sensiblement la cartographie des industries militaires dans le monde post-moderne. À titre d’exemple, des missiles antichars FGM-148 Javelin fournis à l’Ukraine par les États-Unis se sont non seulement retrouvés en Iran mais également au Myanmar et en Corée du Nord.

L’Iran a même commencé à produire des “copies” du FGM-148 Javelin et d’autres missiles antichar occidentaux comme le NLAW britannique et l’AT-4 suédois.

Cette tendance assez timide en 2022 ne cesse de se renforcer d’autant plus que des missiles de croisière Stormshadow, des véhicules blindés de combat d’infanterie Bradley M2A2 et des chars de bataille lourds Leopard2A5 et Leopard2A6 ont été capturés en Ukraine.

C’est moins la rétro-ingénierie qu’une analyse de systèmes d’armes issus de complexes militaro-industriels plus anciens et plus avancés qui motive un nombre de plus en plus élevé de pays n’appartenant pas à la sphère d’influence occidentale.