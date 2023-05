L’utilisation des drones Kamikazes Shahid-136/Geran-2 par les russes contre les principales villes ukrainiennes vise moins des cibles que d’épuiser les réserves de missiles Sol-Air du dispositif de défense aérienne adverse au moindre coût possible.

Une fois le nombre de ses missiles Sol-Air fournis par les pays de l’OTAN à l’Ukraine réduit en-deçà d’un certain seui ou epuisésl, la voie est ouverte pour des missiles plus sophistiqués et enfin l’aviation.

Le drone kamikaze Shahid-136 (Martyr-136) ou Geran-2 (Géranium-2) est un drone de 200 kg propulsé par un moteur à piston MD-550 et pouvant atteindre une vitesse de 185 km/h. Décollant grâce à l’assistance d’une fusée jetable, sa portée opérationnelle varierait entre 950 et 2480 km. Sa charge utile ou explosive est de 30, 50 et dernièrement 90 kg.

Surnommé la tondeuse à gazon à cause de son bruit caractéristique et de son faible coût de production, le Shahid/Geran a été rarement utilisé au Yémen par les Houthis puis massivement en Ukraine par les russes où il s’est avéré assez efficace d’autant qu’il est invulnérable aux brouillages des émissions GPS grâce à la simplicité de sa conception.

La défense aérienne ukrainienne a réussi à abattre nombre de ces drones kamikazes en visuel et jamais en mode d’assistance au tir impliquant l’usage d’un radar. Or, l’usage des Shahid/Geran de nuit ou le long des cours d’eau les rend très difficile à été détectés visuellement. Ce qui explique certaines tactiques utilisées par les russes dans le ciblage de certaines sites adverses défendus par un réseau dense de systèmes de défense aérienne de conception US, allemande, italienne, française, soviétique et autres.

Ces drones kamikazes sont donc désormais utilisés pour épuiser le dispositif de défense aérienne adverse suivant un ratio de coût/remplacement impossible à maintenir pour les pays de l’OTAN soutenant militairement le régime ukrainien.



Tout indique que Moscou va aller jusqu’au bout et ne va pas se limiter au Donbass mais jusqu’à l’abolition de l’État national ukrainien. La tournure du conflit ukrainien, son extrême violence et les pertes énormes subies par les belligérants en plus de l’intransigeance des acteurs et leur rejet de toute solution négociée ont convaincu le leadership russe, victime d’une mauvaise perception induite du conflit gelé en 2014 qu’il n’y a aucune autre solution pour garantir sinon la fin du moins la réduction d’un conflit qui dure depuis un siècle et dont les causes de conflictualité pourraient demeurer pour plus de 150 ans supplémentaires.