Le 16 mai 2023, des frappes russes ont ciblé le dispositif de défense aérienne de Kiev, capitale de l’Ukraine. Lors de ses frappes, un missile hypersonique Kh-47M2 Kinjal lancé par un avion de combat Mig-31K a échappé à 32 missiles Sol-Air adverses et a frappé le radar AN/MPQ-53 d’une batterie MIM-104F PAC 3 Patriot, mettant fin à des années de spéculations et de conjectures sur la fiabilité réelle des systèmes de défense aerienne de l’OTAN face à la menace émergente des missiles hypersoniques.

Plus que tous les autres conflits récents, le conflit en Ukraine est non seulement en train de réduire en miettes le marketing sur les systèmes d’armes de l’ensemble des belligérants mais a mis fin au mythe d’invincibilité délibérément entretenu par le complexe militaro-industriel autour de certains systèmes, élevés au rang d’armes-miracle (WunderWaffen) suivant un argumentaire puisant dans le répertoire de la technomagie. D’où les réticences ou carrément la crainte de nombreux constructeurs de s’aventurer à fournir certains systèmes d’armes et par dessus tout des avions de combat ayant fait l’objet d’une aura presque surnaturelle alors que le taux de survie d’un avion de combat est presque dérisoire dans un conflit postmoderne où il n’y a pas de supériorité aérienne.

Les systèmes Patriot (Phased Array Tracking Radar) ont été mis à mal lors du conflit du Yémen lorsque des missiles balistiques et des drones lancés par les rebelles Houthis ont pu atteindre en profondeur des cibles en profondeur en Arabie Saoudite et même aux Émirats Arabes Unis.

Lors du conflit ukrainien, un système MIM-104F PAC 3 Patriot fourni à l’Ukraine a abattu un avion de combat et deux hélicoptères russes qui volait au-dessus d’une province adjacente à l’Ukraine. Cependant ce système est totalement inefficace lorsqu’il s’agit d’intercepter des missiles balistiques et des drones. Cette inefficacité était déjà patente dès la seconde guerre du Golfe en 1991 puisque les batteries MIM-104 Patriot déployées en Israël pour intercepter les vieux missiles balistiques Scud irakiens n’avaient donné que des résultats très mitigées même après la censure militaire et le narratif orienté de la propagande médiatique.

La folle course du Kinjal terminant sa course à une vélocité terminale de Mach 9 (neuf fois la vitesse du son au niveau de la mer) au cœur d’un système antimissile Patriot en dépit d’un tir intense de missiles adverses souligne l’incapacité des systèmes de défense aerienne actuelle à faire face à ce type de missiles développés par la Russie, la Chine et la Corée du Nord.