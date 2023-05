Le 08 mai 2023, un véhicule spatial chinois a atterri sur une aire spécialement aménagée du centre de lancement de satellites de Jiuquan (nord-ouest de la Chine) après une mission de 276 jours en orbite.

Lancé du centre spatial de Jiuquan le 04 août 2022, le mystérieux vaisseau spatial non habité à éjecté, en date du 31 octobre de la même année, un autre objet en orbite, suscitant moult spéculations sur la nature de cette mission secrète et ses possibilités.

Pour certains observateurs, le mystérieux engin orbital robotisé aurait lancé un module en orbite tandis que d’autres suspectent un lancement d’un mini-satellite en orbite destiné à accompagner et à surveiller le vaisseau spatial. Enfin d’autres conjectures évoquent le lancement d’une arme cinétique orbitale, un autre engin orbital plus petit, une expérience d’une arme spatiale et même une charge explosive non active.

Très peu prolixe à ce sujet, l’agence officielle chinoise officielle chinoise Xinhua s’est contenté de souligner que “le succès de l’expérience marque une importante étape dans les recherches chinoises concernant les technologies des vaisseaux spatiaux réutilisables, pouvant offrir des méthodes plus commodes et plus économiques pour l’usage pacifique de l’espace dans le futur.”

Notons que des analystes occidentaux n’ont pas manqué de rapprocher cette seconde expérience chinoise d’un tel engin (la première s’est déroulé en septembre 2020 et a duré 48 heures) du programme secret US du drone orbitale X37B. Avec six missions orbitales secrètes dont une d’une durée de 909 jours, ce programme revêt clairement une dimension essentiellement militaire.

Boeing X37B

Le Boeing X37B est un drone autonome orbital de l’US Space Force (Forces spatiales des États-Unis) mesurant presque neuf mètres de long et dont le design rappelle celle d’une navette spatiale (1/4 des dimensions d’une navette spatiale). Cet engin combine les meilleures technologies de l’aéronautique et de l’espace selon Boeing.

Vu le secret entourant le programme X37B, il est peu probable que le renseignement technologique chinois ait pu y accéder même si aucune éventualité n’est à écarter dans ce domaine. Il semble que la Chine prenne très au sérieux la maîtrise du champ orbital vu l’importance significative de ce théâtre sur le déroulement des conflits contemporains. La guerre en cours en Ukraine, opposant la Russie à l’OTAN via l’Ukraine a démontré de manière flagrante comment une puissance spatiale de premier ordre peut être surprise par une constellation de microsatellites pouvant assurer la continuité des communications adverses mais également des satellites d’observation avancés disposant de capacités nouvelles dépassant de loin celles, non mises à jour, des satellites russes. Autre point important, le retard initial de la Russie dans le domaine des drones et l’absence d’un système de communication sécurisé ou fermé en raison d’un certain conservatisme militaire a convaincu la Chine et d’autres pays de la pertinence des systèmes autonomes/automatiques ainsi que la gestion à l’aide de l’intelligence artificielle.

Le rôle joué par Starlink de SpaceX en Ukraine est d’une telle importance que l’Académie des sciences militaires chinoise a préconisé la nécessité de mettre en oeuvre des systèmes similaire mais également des outils susceptibles de détruire les satellites et les engins orbitaux adverses en cas de conflit.

L’usage des drones commerciaux ou militaires dans les conflits du futur s’étendra naturellement au champ orbital avec des engins automatiques pouvant atteindre n’importe quelle région de la planète en un temps très court ou encore des engins disposant de la capacité d’annihiler d’autres engins et objets artificiels en orbite. Il y a également la possibilité d’une frappe “post-posthume” après une capacité de seconde frappe (la main morte) avec des drones automatiques en orbite armés de charges thermonucléaires activées après une destruction mutuelle des centres de pouvoir et de décision des pays belligérants disposant non seulement de la dissuasion mais également de la capacité d’une seconde frappe.