Nous ne rapportons pas en détail la situation tactique de la guerre en Ukraine car c’est un conflit de longue durée et assez statique depuis des mois. Le patron de Wagner a encore évoqué l’immense problème d’absence de gestion efficace au sein des forces armées russes et la présence de “traîtres” au sein des élites militaires et civiles russes. Il est aussi revenu sur l’absence de munitions au sein de certaines unités.

Il est indéniable que le système russe de gestion du théâtre tactique laisse à désirer même si le ratio des pertes avec les forces armées ukrainiennes se maintient à une moyenne de 8:1 au détriment de l’Ukraine, le niveau des pertes russes est jugé élevé pour une armée classée en seconde position mondiale avant février 2022.

En Ukraine, les forces armées souffrent des mêmes tares en plus d’un manque total de coordination et d’intégration interforce. Ce qui explique la gestion directe des opérations par le Pentagone.

Tout individu ayant eu à travailler dans un système similaire à celui en vigueur en Russie, en Ukraine et dans d’autres pays de l’ex-bloc de l’est comprendra les immenses difficultés auxquelles doit faire un gestionnaire dans une inertie totale délibérée créée à tous les rouages de la machine par des fonctionnaires et des employés qui bloquent toute forme d’initiative et entravent autant que possible toute forme d’action pour se montrer indispensables et recevoir une sorte de rente en échange d’un déblocage de la situation.

Pour une personne orientée action, c’est pire qu’un cauchemar en plus de l’immense frustration que cela génère… (Je l’ai personnellement vécu). Cela explique l’apparente l’inefficacité opérationnelle constatée sur le terrain par les deux belligérants en dépit des efforts parfois extrêmes et des immenses sacrifices consentis par les troupes sur le terrain.