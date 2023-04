Strategika 51 fête cette semaine son douzième anniversaire en ligne sous des formes diverses. Douze ans dans l’approche asymétrique, le rejet des conventions et la résistance. Une résistance loin d’être aisée ou facile non seulement contre les jojos habituels ou désignés comme tels mais contre une pléthore de faux jetons appartenons aussi bien au monde dit libre, le monde dit alternatif ou ce que l’on peut désigner par le Sud global car en matière de “virtue” dans sa pure acception macchiavelienne, toutes les mafias se valent au moins sur certains points de détail.

Indubitablement la clique criminelle derrière le complot du siècle ayant abouti au très lâches assassinats du président Jack Fitzgerald Kennedy puis de son frère Robert Kennedy et de dizaines de personnalités tient toujours le haut du podium toutes catégories confondues. Cette clique détient toujours le pouvoir réel en 2023, soit soixante ans après l’assassinat de JFK.

Dans un combat de longue haleine, on reçoit des coups et on en donne, l’important étant moins d’échouer mais de continuer à encaisser et à rendre des coups.

Nous estimons avoir gagné un immense défi, bien au delà de toutes nos espérances.

En dépit de tout, on doit fêter cela.

Vous avez le choix des breuvages!

Post Scriptum:

À un certain moment, les modérateurs des commentaires libres étaient, dans l’ordre, un général de brigade, un abritre de football amateur et un astronome dans une autre vie.

Un grand remerciement à tous nos lecteurs et nos fans inconditionnels!

Joyeux anniversaire!