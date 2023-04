Au cours de cette petite fenêtre, une course était lancée pour consolider les sphères d’intérêt, la Russie agissant de manière défensive pour sécuriser son ventre mou avant le déclenchement de l’inévitable guerre chaude. Pendant ce temps, l’Allemagne s’est précipitée pour faire monter la pression avec des opérations militaires qui ont étendu le Reich à travers l’Europe.

La Russie a remporté plusieurs victoires diplomatiques stratégiques importantes en signant des pactes d’assistance mutuelle avec la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie. Cependant, la Finlande, sous le contrôle du maréchal Carl Gustaf Mannerheim et du Premier ministre Risto Ryti, a rejeté l’offre de la Russie.

Dans le traité avorté de sécurité mutuelle russo-finlandais, la Russie a proposé de céder la Carélie du Sud au nord en échange de la frontière soviétique se déplaçant vers l’ouest sur l’isthme carélien et de l’autorisation de stationner des bases russes en Finlande. Le gouvernement pro-allemand de Ryti et Mannerheim s’était publiquement rapproché des Allemands dans les années 1930 et une grande partie de l’aristocratie finlandaise avait entretenu des visions délirantes de l’expansionnisme avec leurs homologues suédois pro-nazis estimant qu’une grande partie du nord-ouest de la Russie s’appelait la Carélie orientale et contenait apparemment un « pur » peuple nordique non souillé par le sang slave et scandinave.

Une carte de l’époque de la Seconde Guerre mondiale présentant la version la plus radicale de l’idéologie de la « Grande Finlande » qui voyait une grande partie du territoire nord de la Russie appartenir légitimement à la Finlande

de Barbarossa jusqu’en mars 1942.

L’étrange cas de la persistance de la croix gammée en Finlande

Il faut maintenant dire un mot sur le logo officiel de l’armée de l’air finlandaise créé en 1919 et qui a duré jusqu’en 2020, date à laquelle le logo a été retiré des avions, des drapeaux et des uniformes (bien qu’il soit toujours conservé sur les murs de l’académie de l’armée de l’air).

Ici, je fais bien sûr référence à l’étrange croix gammée qu’une Finlande d’après 1945 n’a pas jugé bon de retirer de ses avions ou uniformes militaires malgré la chute de ses alliés nazis.

L’étrange croix gammée qu’une Finlande d’après 1945 n’a pas jugé bon de retirer de ses avions ou uniformes militaires malgré la chute de ses alliés nazis.

Hermann Goring qui avait travaillé comme pilote personnel pour Eric von Rosen après la Première Guerre mondiale.

C’est lors d’un séjour prolongé au château de Rockelstad de von Rosen en 1920 que Goring découvrit pour la première fois 1) les croix gammées de von Rosen qui décoraient le château et le pavillon de chasse adjacent, 2) la passion de von Rosen pour la conservation de la nature que Goring partagea, devenant plus tard le premier nazi Ministre des forêts et de la conservation du Reich dans les années 1930 et 3) la belle-sœur d’Eric von Rosen, Carin von Kantzow, qui devint bientôt l’épouse de Goring et surnommée par Hitler « Première dame du parti nazi ».

Birgitta, Mary, Hermann Göring et Eric von Rosen à Rockelstad en Suède 1933

secte occulte appelée Ariosophisme, dirigée par un poète mystique obsédé par les runes nommé Guido von List qui a simplement pris la théosophie de Madame Blavatsky et insufflé une touche de supériorité raciale aryenne avec un accent accru sur les mythes de Wotan. Dans cette secte, la croix gammée et d’autres symboles runiques comme la rune Othala, la rune Ehlaz/life, les Sig (utilisées plus tard par les SS) et le wolfsangle (ange-loup) étaient traités comme des images sacrées dotées d’un pouvoir magique.

Guido von List avait organisé sa secte en un noyau interne et un noyau externe ; avec les « élus » apprenant une interprétation secrète des runes sous une société occulte d’élite appelée le Haut Ordre Armanen où von List lui-même servait de Grand Maître.

Cet aryanisme occulte raciste avec son objectif théosophique d’insuffler le mysticisme hindou et bouddhiste dans une nouvelle ère post-chrétienne est devenu un phénomène extrêmement populaire parmi les familles nobles d’Europe au cours de cette période. Le but était d’utiliser une interprétation perverse du spiritisme oriental dépourvue de substance et de créer un nouvel ordre fondé sur un « âge du Verseau » qui remplacerait l’« ère des Poissons » obsolète qui représentait la raison illustrée par les goûts de Socrate, Platon et Christ.

Hors de l’Ordre du Haut Armanen, une autre organisation occulte secrète appelée la Société Thulé a rapidement vu le jour, Rudolf Hess, Hans Frank, Hermann Goring, Karl Haushofer et coach d’Hitler, Dietrich Eckart, en étaient membres dirigeants.

Nous devons confronter maintenant un fait inconfortable

(commandant en chef du CINCENT, Forces alliées d’Europe centrale – AFCENT) était un poste qui a été occupé UNIQUEMENT par des « anciens » nazis pendant 16 ANNÉES DE SUITE, de 1967 à 1983. »

Au cours de ces années, non seulement Gladio a été « stay behind » (« rester derrière ») et organisé un flux de terrorisme contre la population générale de l’Europe en utilisant des groupes de façade nominalement « marxistes » ou en réalisant des coups sur des cibles de grande valeur comme Dag Hammarskjold, Enrico Mattei, Aldo Moro ou Alfred Herrhausen selon la nécessité. Les hommes d’État qui ne respectaient pas les règles du Grand Jeu ne vivaient pas longtemps dans ce monde.

depuis l’effondrement de l’Union soviétique ?

Est-il possible que la guerre que nous pensions que les alliés avaient gagnée en 1945 n’était qu’une bataille dans le cadre d’une guerre plus vaste pour la civilisation dont l’issue reste encore à voir ?2 Certes, les patriotes finlandais et suédois devraient réfléchir très profondément aux sombres traditions qui risquent d’être ravivées alors qu’ils se joignent à une nouvelle opération Barbarossa au XXIe siècle.

Matthew Ehret

Article également publié sur: https://www.mondialisation.ca/derriere-lintronisation-dhelsinki-dans-lotan-des-cadavres-nazis-dans-les-placards-de-la-finlande-et-de-la-suede/5676800

Article original sur le site de l’auteur : Nazi Skeletons in Finland and Sweden’s Closets, le 5 avril 2023.

Traduction : La Cause du Peuple

NOTES de H. Genséric

[1] STUPÉFIANT. La City de Londres, aux mains des juifs, est le centre mondial de blanchiment de l’argent sale

[2] Un dirigeant juif décrit le complot visant à détruire la civilisation

La source originale de cet article est matthewehret.substack.com

Copyright © Matthew Ehret, matthewehret.substack.com, 2023