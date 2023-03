L’actuel Secrétaire Général de l’OTAN Jens Stoltenberg était le directeur du GAVI ou l’Alliance Globale pour les Vaccins et l’immunisation de Bill Gates de 2002 jusqu’en 2005.

Bill Gates, ex-patron de Microsoft se présente comme un philanthropiques soucieux des nombreux problèmes auxquelles fait face la planète et a pour projet de créer une sorte de force de réaction rapide contre d’éventuelles pandémies. Personne ne sait avec exactitude qu’elle est sa fonction ou son rôle puisque il n’en officiellement aucun, tout comme Soros, Murdoch et d’autres figures assez médiatisées intervenant de plus en plus et empiétant sur le champ des compétences des États et des organisations internationales sans que cela n’émeuve les défenseurs autoproclamés de la liberté et de la démocratie dans l’ancien monde dit libre ou ce qu’il en reste.

Stoltenberg est donc une autre marionnette corrompue parmi tant d’autres dont l’importance est égale à zéro. Il a suivi un canevas précis dicté par ses mentors et attend maintenant un nouveau poste en guise de récompense pour sa soumission.